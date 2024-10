Colpani a DAZN: «FORTUNATI nell’UNICA occasione concessa al Milan. Per portare a casa la VITTORIA dobbiamo…». Il commento

Colpani a DAZN ha commentato il primo tempo di Fiorentina Milan chiuso in vantaggio dalla formazione di casa in maglia viola per 1-0 grazie al gol dell’ex di turno, Adli, arrivato al 35′ al termine di una bella azione personale.

COLPANI – «Siamo stati fortunati sull’unica occasione concessa al Milan. Dobbiamo ripetere quanto fatto nel primo tempo e cercare di portare a casa la vittoria».