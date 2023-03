Colombo Milan: i rossoneri eserciteranno il controriscatto?

Corvino è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto a 2,5 milioni per Colombo. Il Milan salvo sorprese eserciterà il controriscatto

come riportato da Calciomercato.com l’idea è quella di mantenere il possesso sul centravanti della nazionale under 21 per poi valutare un nuovo prestito nella prossima stagione.