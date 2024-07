Collovati sull’obiettivo Milan: «Lui non ti fa fare il salto di qualità. Su Morata vi dico una cosa»

Collovati sull’obiettivo Milan: «Lui non ti fa fare il salto di qualità. Su Morata vi devo dire questa cosa»

Fulvio Collovati, ex difensore campione del mondo 1982, è intervenuto ai microfoni di Juventusnews24 per parlare di alcune questioni che interessano da vicino anche il Milan. Le sue parole.

Prima parlava di Rabiot. Ha fatto bene la Juve a non rinnovargli il contratto?

«Non rimpiango assolutamente Rabiot. Uno che chiede oltre 7,5 milioni alla Juve è giusto che la Juve lo abbia lasciato andar via. Sono molto secco e critico su questo: non esiste! Rabiot non è un giocatore che fa fare il salto di qualità, lo ha dimostrato in questi anni. E’ giusto che la Juve lo abbia ringraziato. E che non accetti più ricatti da parte di certi giocatori».

C’è chi parla di tradimento di Morata al Milan tra il popolo della Juve…

«Ma quale tradimento! Lukaku sarebbe andato dall’Inter alla Juve di Allegri e poi è andato alla Roma e ora al Napoli. Questi discorsi hanno senso solo per i nostalgici. E anche Conte, se non fosse stato per un problema economico, sarebbe andato al Milan…»

