Collovati COMMENTA la partita di Leverkusen: «Prestazione Milan NON esaltante! Migliorare sull'IMPATTO iniziale: ad esempio contro il Liverpool...»

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan tra le altre e attuale opinionista si è concesso in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco la sua analisi sul momento dei rossoneri guidati da Paulo Fonseca:

Bayer Leverkusen-Milan: alcuni opinionisti come Boban hanno sottolineato come la prestazione dei rossoneri non sia stata particolarmente esaltante. Lei che ne pensa?

«Non sono d’accordo nel senso che la prestazione non è stata non esaltante. Il problema è che il Milan si è svegliato tardi. Ha preso il colpo e poi ha reagito. Nel secondo tempo i rossoneri potevano fare gol anche se è vero che nel primo tempo Maignan è stato il migliore. Quello che deve migliorare il Milan è l’impatto iniziale. Io per esempio ho commentato Milan-Liverpool, gol iniziale di Pulisic. A Leverkusen è stato l’opposto. Sono questi alti e bassi mentali perchè fisicamente stanno bene. Pulisic sta bene, Morata sta bene, nella fase difensiva Gabbia mi pare stia facendo bene. Problema di approccio che va sistemato».