Cissé Milan, possibile COLPO in prospettiva a centrocampo: contatti in corso col Verona! ULTIME

Cissé Milan, possibile COLPO in prospettiva a centrocampo: contatti in corso col Verona! Tutte le ULTIME novità

Il Milan guarda anche al proprio futuro con l’intenzione di costruire già a partire da oggi la rosa di domani. Stando a quanto riportato da Relevo, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Alphadjo Cissé.

Sarebbero già in corso alcuni contatti tra i rossoneri e il ds del Verona Sean Sogliano (che sta gestendo in prima persona la trattativa) per il giovane centrocampista classe 2006, che piace molto anche all’Atalanta.