Chukwueze Milan, possibile SCAMBIO con la Premier League! QUESTO club interessato al nigeriano: ECCO chi arriverebbe in rossonero

Chukwueze Milan, possibile SCAMBIO con la Premier League! L’Aston Villa vuole il nigeriano e potrebbe offrire questo giocatore

Il Calciomercato Milan si accende giorno dopo giorno e le prime trattative provano a costruirsi. In questo caso si tratta di decidere il futuro di Samu Chukwueze, in uscita dal club rossonero. Come riporta Milan Tv sulle sue tracce c’è l’Aston Villa.

Gli inglesi per arrivare all’esterno ex Villareal sarebbero disposti ad instaura uno scambio. Emerey non sta utilizzando molto Matty Cash, esterno destro sia difensivo sia offensivo, che già nella scorsa estate era stato seguito dal Milan. Nelle prossime settimane l’affare potrebbe piantare le sue fondamenta.