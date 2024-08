Chukwueze Milan, RETROSCENA da urlo! C’entrano Fonseca e Pulisic, cambia TUTTO in vista della prossima stagione

Chukwueze-Milan, retroscena da urlo! Fonseca lo lancia titolare a destra, spunta il dialogo con Pulisic sul nuovo ruolo

Importante aggiornamento fornito dal Corriere dello Sport sulla prossima stagione del Milan e in particolare sul ruolo di Samuel Chukwueze. Il nigeriano, che sta impressionando in queste prime uscite, è considerato un titolarissimo da Fonseca tanto che in merito è spuntato un retroscena.

Il tecnico ha parlato con Pulisic spiegandogli come la sua intenzione sia quella di far coesistere proprio Chukwueze e l’americano che verrebbe schierato come trequartista dietro Morata. Piena disponibilità per un livello di qualità decisamente molto alto.