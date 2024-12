Chukwuemeka Milan, il Chelsea apre alla cessione a gennaio è fuori dai piani di Maresca. Decisione presa per il futuro del centrocampista inglese

Chukwuemeka, giocatore accostato al mercato Milan in più di un’occasione, potrebbe essere una pista calda per i rossoneri.

In base a quanto reso noto da Nicolò Schira via Twitter, infatti, il centrocampista inglese classe 2001 è fuori dai piani di Maresca e quindi il Chelsea sarebbe disposto a cederlo già nella prossima sessione di mercato di gennaio. La stessa decisione sarebbe stata presa anche per Disasi.