Chukwuemeka Milan, si tratta col Chelsea sulla FORMULA: tutti gli aggiornamenti

Chukwuemeka Milan, si tratta con il Chelsea sulla FORMULA dell’eventuale operazione: TUTTI gli aggiornamenti

Non solo Fofana, il calciomercato Milan è al lavoro per provare ad assicurarsi un altro centrocampista. I rossoneri sono tornati con decisione sulle tracce di Carney Chukwuemeka.

Per il classe 2003 si sta trattando in queste ore con il Chelsea per quanto riguarda la formula dell’eventuale operazione. I Blues non vorrebbero cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, per questo il Diavolo sta cercando di aggiungere un obbligo legato alle presenze. A riportarlo è Sky Sport.