Chukwuemeka Milan, primi contatti col Chelsea! C’è un PROGETTO ambizioso per la mediana: i dettagli

Chukwuemeka Milan, primi contatti col Chelsea! Il club rossonero ha un PROGETTO ambizioso per la mediana: i dettagli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare del profilo di Chukwuemeka in ottica calciomercato Milan. Il Diavolo si sarebbe già informato sul centrocampista classe 2003, che il Chelsea vorrebbe cedere in prestito per far giocare con più regolarità.

I rossoneri per quanto riguarda la mediana sono concentrati ad oggi prevalentemente su Fofana del Monaco, ma il progetto è ambizioso ed è possibile che ci siano più rinforzi nel mezzo.