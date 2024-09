Chukwuemeka Milan, era LUI la carta coperta di Moncada! Contatti SERRATI con il Chelsea, colpo saltato per QUESTO motivo

Chukwuemeka-Milan, era lui la carta coperta di Moncada: contatti serrati con il Chelsea, colpo mancato per questo motivo

Come riportato da Matteo Moretto, il calciomercato Milan ci ha provato fino all’ultimo per Chukwuemeka del Chelsea:

PAROLE – «Se usciva Bennacer proprio sul filo del rasoio, allora il club rossonero avrebbe fatto un tentativo last minute per… Carney Chukwuemeka del Chelsea. Il centrocampista inglese (per regolamento il Milan avrebbe potuto tesserarlo ugualmente nonostante i due slot extra già occupati) era fuori dai piani di Enzo Maresca, e alla ricerca di una nuova esperienza. Tant’è che nelle ultime ore di mercato è stato accostato a diversi club, soprattutto di Premier ma anche un altro italiano, come il Napoli, a cui è stato realmente offerto durante i dialoghi per Lukaku. L’idea Chukwuemeka era pronta. E non escluderei che possa tornare in auge a gennaio anche se chiaramente è ancora presto per dirlo».