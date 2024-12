Chukwuemeka Milan, gli aggiornamenti di Romano sul centrocampista inglese: il Milan in corsa!

Chukwuemeka Milan, gli aggiornamenti dell’esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul centrocampista inglese: il Milan in corsa!

Ecco gli aggiornamenti sull’affare Chukwuemeka Milan riportati da Fabrizio Romano tramite i propri canali di comunicazione social. L’inglese è in uscita dal Chelsea e troverà una nuova squadra già a gennaio.

PAROLE – “Per Chukwuemeka c’è interesse in diversi paesi. Anche in questo caso tenete d’occhio l’Italia: ad esempio il Milan lo voleva già in estate, è sempre stato un giocatore apprezzato dal Milan. Anche altri club lo stanno monitorando, in Inghilterra e altri paesi“.