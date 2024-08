Chiesa Milan, SOLO un sondaggio dai rossoneri: sull’attaccante c’è un’altra rivale IN POLE! Ecco chi lo vuole

Negli ultimi giorni la notizia dell’interesse dei rossoneri per Federico Chiesa, in rottura e messo in vendita dalla Juve, ha infiammato il mercato Milan ed ha acceso le fantasie dei tifosi milanisti. Il Giornale ha fatto il punto sui club interessati all’attaccante italiano, spiegando come da parte dei rossoneri ci sia stato solamente un sondaggio. A fare sul serio per il suo acquisto, ora sarebbe la Roma.

La pista per il trasferimento in giallorosso è per il momento quella più calda, soprattutto dopo le notizie di una possibile partenza di Dybala verso l’Arabia Saudita.