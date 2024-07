Chiesa Milan, la RIVELAZIONE fa sognare: «È fuori dal progetto. Juve obbligata a fare questo!». Le dichiarazioni

La situazione di mercato di Chiesa è forse la più complicata da gestire per la Juve. Come riferito da Baiocchini a Sky Sport, infatti, l’attaccante, seguito anche dal mercato Milan, è considerato fuori dal progetto, ma avendo il contratto in scadenza nel 2025 i bianconeri sono obbligati a tenere un prezzo basso per cercare di venderlo.

Al momento, comunque, non sarebbe arrivata l’offerta giusta affinché Chiesa possa lasciare la Juve.