Chiesa Milan: ore CALDE, la SOLUZIONE per cui spinge l'esterno

Ore caldissime per il futuro di Chiesa. L’esterno della Juventus, accostato anche al Milan, spinge per una soluzione ben precisa

Il caso Federico Chiesa sta finalmente per vivere la svolta tanto attesa dalla Juventus. Dopo mesi di contatti per il presente e per il futuro con Milan, Roma, Napoli e Inter, principalmente a parametro zero per la prossima stagione, il suo agente, Fali Ramadani, ha trovato la porta aperta per un trasferimento immediato al Barcellona.

Come riportato da Calciomercato.com la trattativa al momento è lasciata nelle mani del giocatore che deve trovare l’accordo economico con il Barcellona. La Juventus è pronta a lasciarlo partire dietro il pagamento di 15 milioni di euro e aspetta di capire se il giocatore, che oggi ha messo il club catalano in cima alla lista delle sue preferenze, chiuderà l’intesa o meno.