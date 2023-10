Chiesa ci sarà contro il Milan? Ecco cosa filtra sull’attaccante bianconero. Tutti i dettagli

C’è cauto ottimismo per il ritorno in campo di Chiesa per Milan Juve, il big match in programma domenica 22 ottobre a San Siro.

Come spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport saranno decisive le sensazioni del giocatore nei prossimi giorni. Il rientro dipenderà da lui e da come si sente, visto che non ha lesioni muscolari.