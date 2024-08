Chiesa Milan, INTESA trovata con la Juve: il bianconeri si AVVICINA a questa squadra DETTAGLI

Chiesa Milan, INTESA trovata con la Juve: il bianconeri si AVVICINA a questa squadra. I DETTAGLI del trasferimento

Il Liverpool sta portando avanti i contatti con la Juve e l’agente di Chiesa per riuscire a portare l’attaccante in Premier League, alla corte del nuovo allenatore Slot.

A riferirlo è Fabrizio Romano via Twitter spiegando che i colloqui sono in corso e si sta ragionando sullo stipendio che percepirà il giocatore accostato anche al mercato Milan. L’intesa con la Juve per il prezzo del cartellino è stata trovata per circa 15 milioni.