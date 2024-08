Chiesa Milan, arriva la SVOLTA nel futuro dell’esterno! FISSATA la data della firma col NUOVO club

Chiesa-Milan, arriva la svolta nel futuro dell’esterno italiano: tra mercoledì e giovedì la firma con il Barcellona. Le ultime

Tra mercoledì e giovedì ci sarà la firma di Chiesa, accostato anche al calciomercato Milan, con il Barcellona. A svelarlo, dalla Spagna, è El Chiringuito.

Per l’attaccante in uscita dalla Juve è pronto un contratto di 3 anni con una opzione per il quarto. Escluso dal progetto tecnico di Thiago Motta nelle scorse settimane, l’addio di Chiesa dopo 4 stagioni in bianconero è ormai ad un passo.