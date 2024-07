Chiesa Milan, SPUNTA un’ipotesi da NON CREDERE: cosa FILTRA sull’esterno

Chiesa-Milan, decisione a sorpresa della Juve per quanto riguarda il futuro dell’esterno italiano: ecco cosa filtra

Come riferito dal Corriere dello Sport, la Roma ha scelto Matias Soulé per rinforzare il proprio attacco e sarebbe pronta a presentare un’offerta per superare la concorrenza e convincere il calciomercato Juve a cedere l’argentino.

Da Torino, dice il quotidiano, preferirebbero spedire nella Capitale Federico Chiesa, esterno seguito anche dal calciomercato Milan, piuttosto che l’argentino, ma il club giallorosso sarebbe rimasto infastidito dall’indecisione dell’azzurro, preferendo virare invece sul compagno. Da capire se i rossoneri faranno un tentativo concreto per l’italiano o se vireranno su altre piste.