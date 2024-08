Chiesa Milan, Biasin sgancia la BOMBA: «Andrebbe volentieri a giocare lì ma c’è un problema»

Tra i nomi accostati al Mila c’è quello di Chiesa. In tal senso la rivelazione di Biasin sul futuro dell’esterno della Juve

Intervenuto come ospite sul canale YouTube di IoTifoInter, Fabrizio Biasin è intervenuto su uno dei temi più caldi degli ultimi giorni ovvero quello relativo al futuro di Federico Chiesa, accostato anche al Milan:

PAROLE – «Possiamo escludere al momento che il club vada su Chiesa: non solo per una questione di spazio, ma perché non c’è l’intenzione di sborsare soldi per un giocatore che se non rinnova l’anno prossimo andrà in scadenza. Per me troverà una sistemazione, non dovesse trovarla e andasse a zero, allora l’Inter farebbe le sue valutazioni. La media certezza è quella che non arriverà adesso: dovresti pagare soldi alla Juve e anche a lui per le commissioni, l’Inter per un giocatore che va a scadenza l’anno prossimo non tende a mettere sul piatto 10-15 milioni. I contatti tra le parti ci sono stati, lui verrebbe anche volentieri a Milano: al momento c’è un problema legato agli spazi ma anche di incastri. E’ una possibilità solo e soltanto se andasse a zero».