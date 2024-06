Chiesa Milan: c’è SOLO una squadra che potrebbe accontentare tutti! NOVITA’ sul futuro dell’attaccante della Juventus

Secondo quanto riferito da La Stampa, la fumata bianca per quanto riguarda il rinnovo di Federico Chiesa con la Juventus sembra lontana, per questo motivo l’ipotesi cessione in estate sembra l’unica soluzione possibile al momento. In Italia lo vogliono Roma, Napoli e Milan, ma la pista estero è quella da tenere maggiormente in considerazione.

Dalla Premier League per ora sono arrivati solo sondaggi da parte di club non di primissima fascia. Dunque, la soluzione che potrebbe accontentare tutti porta al Bayern Monaco: richiesta di 35-40 milioni da parte dei bianconeri.