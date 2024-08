Chiesa Milan, l’ANNUNCIO di Di Marzio: «L’agente è in contatto col Barcellona che però ha questo PROBLEMA». Le parole dell’esperto

Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Calciomercato L’Originale per analizzare la situazione legata a Chiesa, calciatore seguito dal mercato Milan e su cui sarebbe piombato il Barcellona.

PAROLE – «In Italia non ci sono grandi possibilità e infatti il Barcellona sta trattando con l’agente del calciatore anche se non è ancora arrivata un’offerta da parte del club. Il club spagnolo ha una situazione delicata legata ai conti e alle liste per cui dovrebbero poi fare delle cessioni».