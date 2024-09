Chiellini TORNA alla Juve! Decisione a SORPRESA, c’è il comunicato UFFICIALE dei bianconeri

Giorgio Chiellini, ex difensore, torna ufficialmente alla Juve come dirigente: c’è il comunicato del club bianconero

Giorgio Chiellini torna alla Juve, storica rivale del Milan, nelle vesti di dirigente. Tutti i dettagli sul nuovo ruolo dell’ex capitano nel comunicato ufficiale del club.

IL COMMENTO – Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations.