Champions Milan, nuovo dato storico: due vittorie fuori casa di fila in Europa non accadeva da...

Champions Milan, nuovo dato che aggiorna l’archivio storico rossonero: due vittorie fuori casa consecutive in Europa non accadeva dal 2009

Il Milan ha vinto due trasferte di fila in Champions League per la prima volta da ottobre 2009, anche in quel caso una delle due vittorie fu contro il Real Madrid. I rossoneri hanno ‘sbancato’ proprio il Bernabeu grazie alla vittoria per 3-1.

Nella serata di ieri è toccato allo Slovan Bratislava subire la seconda vittoria rossonera in Europa. Fonseca può quindi festeggiare questo piccolo risultato storico che aggiorna l’archivio rossonero.