Champions League, missione ottavi di finale per il Milan: lo score di Conceicao

Champions League, contro il Girona il Milan punta agli ottavi di finale. Sergio Conceicao sa come si fa

Il Milan nel match di Champions League contro il Girona ha una missione chiara: vincere per mettere in discesa la strada per raggiungere gli ottavi di finale di competizione.

L’allenatore portoghese, nella sua esperienza alla guida del Porto, ha raggiunto questo risultato in ben cinque occasioni.

QUOTE MILAN GIRONA – Il Milan – reduce dagli stenti di campionato – ha un piede e mezzo (anche di più) ai playoff, ma nutre buone speranze di poter accedere direttamente agli ottavi di finale. I catalani virtualmente eliminati arrivano a San Siro senza grandi obiettivi ma anche senza nulla da perdere. La quota DOPPIA CHANCE 1X (vittoria o pareggio del Milan) è data a 8.00 da Lottomatica grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link. Troviamo la medesima quota promozionale anche su Goldbet. La stessa giocata è quotata a 1.09 da Snai.