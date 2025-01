Champions League, il Milan può provarci questa sera a Zagabria: non accade da 25 anni

Champions League – Il Milan a Zagabria può centrare un risultato a suo modo storico: non accade dal 2000

Alle ore 21:00, allo stadio Maximir di Zagabaria andrà in scena l’ultima giornata del maxi girone di Champions League. La squadra guidata da Sergio Conceicao, dopo le vittorie a Madrid (1-3) e a Bratislava (2-3) è alla ricerca del terzo successo in trasferta consecutivo.

In casa Milan, nella massima competizione europea, non vince tre gare di fila lontano da San Siro dal periodo settembre/dicembre 2000. In quel caso furono sempre tre con Alberto Zaccheroni in panchina.