Proseguono le trattative per la cessione del Genoa, ieri emissari del fondo americano erano a Marassi: la situazione

In casa Genoa proseguono le trattative per la cessione del club. Ieri, nel corso del match contro il Napoli, sugli spalti di Marassi erano presenti anche emissari del fondo americano 777 Partners, indicato come il gruppo vicino all’acquisizione del club.

E a Il Secolo XIX, Andrea Blazquez, referente degli americani, ha preferito non commentare la vicenda: «Potremo riparlarne più avanti, se ci sarà qualcosa di rilevante». I discorsi dovrebbero quindi esser stati rinviati a dopo il calciomercato, con la deadline per la chiusura dell’affare fissata a metà ottobre.