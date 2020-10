Celtic-Milan – I rossoneri partiranno per la Scozia domani pomeriggio

Il report della giornata odierna del Milan ci dice che i rossoneri partiranno alla volta di Glasgow domani pomeriggio

Rossoneri oggi in campo, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi. Dopo aver terminato l’attivazione muscolare in palestra, la squadra ha lavorato in torelli a tema per iniziare. Poi, possesso palla, e a seguire spazio alla parte tattica. Per concludere, si è giocata una partitella su campo ridotto.

In vista della partita contro il Celtic di giovedì, il Milan domani mattina farà una rifinitura a Milanello e poi, nel pomeriggio, partirà per la Scozia. Il Celtic è squadra ostica e mister Stefano Pioli non ha nessuna intenzione di sottovalutare l’impegno.