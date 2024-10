Ceccarini sicuro: «Prima necessità un vice Fofana! Il Milan cerca un rinforzo offensivo e c’è questo interessa»

Le parole del giornalista esperto di mercato Ceccarini riguardo il calciomercato invernale e i possibili movimenti del Milan

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ecco le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Niccolò Ceccarini sul Milan.

PAROLE – «La prima vera necessità per gennaio resta il vice-Fofana e magari anche esterno sinistro alternativo a Theo Hernandez. Per il futuro però si guarda anche al settore offensivo. Abraham è in prestito dalla Roma e Jovic in scadenza. Raspadori in prospettiva potrebbe essere un profilo perfetto ma per acquistarlo serve una super offerta. È per questo il Milan sta osservando con interesse anche Bonny del Parma, che tra l’altro piace pure al Napoli».