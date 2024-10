Cattaneo dice la sua riguardo Fonseca e un suo possibile sostituto: «Un problema da fronteggiare. In estate c’era almeno tre buoni nomi»

Le parole del giornalista Marco Cattaneo intervenuto ai microfoni di MilanNews.it: il commento su un possibile sostituto di Fonseca

Marco Cattaneo, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Milannews.it e ha commentato la situazione Milan. In particolare, queste le sue dichiarazioni su un possibile sostituto di Fonseca in casa di esonero del portoghese.

CONTE – «L’altro grosso tema è quello, perché in estate c’era l’imbarazzo della scelta. In estate c’erano tre nomi che per me potevano essere perfetti per il Milan. Io Conte credevo un po’ di meno, perché credevo che si sposasse un po’ di meno con la tradizione anche del Milan, forse anche con i giocatori, anche se poi è un allenatore che ha sempre dimostrato di saper cambiare, di non essere così integralista come viene dipinto».

DE ZERBI – «Però il Milan diciamo che ha sempre avuto una filosofia che vedevo più in altri allenatori, uno su tutti per me De Zerbi sarebbe stato l’allenatore ideale per il Milan che stava nascendo e che stavano costruendo. E l’altro, che era un po’, non so se definirlo una via di mezzo, ma sarebbe stata un’altra scelta eccellente, era Thiago Motta. Quindi in estate c’era un podio di allenatore che comunque avesse scelto il Milan secondo me avrebbe fatto un grande affare».