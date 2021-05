Castillejo apre la propria Academy: «Impara a giocare con me»

Castillejo sponsorizza la propria Academy SC7 per tutti i giovani aspiranti calciatori che vogliono imparare la professione

Samu Castillejo sui social ha pubblicizzato la propria Academy SC7, dal 28 giugno al 2 luglio aperta per i giovani aspiranti calciatori. Lezioni di tecnica e videoanalisi in cui il calciatore rossonero si renderà disponibile anche per foto e utili consigli per intraprendere la carriera da giocatore professionista.

Come scritto sul proprio post l’esterno spagnolo regalerà ad ogni iscritto anche una sua maglia autografata.