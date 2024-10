Cassano CONTRO LEAO: «SOPRAVVALUTATO, POMPATO dalla stampa e CAMMINA!»

Intervenuto a Viva El Football, Antonio Cassano, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «A detta di tutti quanti è un fenomeno, è forte… Inizia il sesto anno, ha fatto due mesi decenti per vincere lo Scudetto con Ibrahimovic in campo. Cammina, non fa un passaggio decente, non è mai decisivo nelle partite importanti. Che giocatore è? Incontra animali fisici e veloci come lui e non la prende mai, come con Tapsoba e Konaté. In Italia fa due sgasate col Venezia ed è forte. Ci dobbiamo convincere che è un giocatore molto sopravvalutato e pompato dalla stampa».