Cassano: «Leao è un giocatore normale, ha fatto 2-3 mesi buoni in 5 anni e mezzo. L’errore è del Milan che gli dà 8 milioni»

Cassano a Viva El Futbol ha lanciato l’ennesimo attacco a Leao citando Rui Costa. Le parole sull’attaccante del Milan sono durissime

LE PAROLE – «Leao deve giocare da metà campo in su, ne è convinto nella sua testa. Non può fare tutta la fascia. Se mi fa 20 gol e 15 assist… ma se in 5 anni e mezzo fa 2-3 mesi buoni, riusciamo a capire che è il giocatore dei 5 anni? L’errore è della società che gli dà 8 milioni e lo fa sentire importante. Io mi baso sul rettangolo di gioco. Lo giudico non per i 3 mesi. È stato sempre un giocatore normale, esaltato non so da chi, come e perché. Rui Costa 50 partite col Milan non faceva gol, ma 47 faceva la differenza. Leao è stato esaltato all’ennesima potenza per nulla, per me è follia questa».