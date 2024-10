Cassano durissimo su Leao: «Leao in panchina la normalità, mi meraviglio per altre cose. Lui non ha idea di cosa sia il calcio»

Antonio Cassano durissimo nei confronti di Rafa Leao nel programma Vivaelfutbol: l’ex calciatore ha criticato fortemente il portoghese

Intervenuto ai microfoni del programma Vivaelfutbol, l’ex calciatore Antonio Cassano ha criticato fortemente Leao e ha commentato la scelta del Milan di tenerlo in panchina contro l’Udinese.

PAROLE – «Pare che adesso tutti si sono accorti che Leao fa cagare. Leao è questo. L’unico che lo difendeva a spada tratta era il presidente, basta. Poi si vanno a vedere i dati di fatto nel rettangolo di gioco. Quello che mi ha dato fastidio tremendamente è che se io dovevo mandare a cagare un allenatore che sia Capello, il presidente del Real Madrid, Galliani, non lo facevo mai a distanza. Li vedevo e gli dicevo “sei una merda, vai a cagare”, giusto o sbagliato che sia. Leao cosa fa? Dopo che fa cagare per i primi 3 mesi, va in Portotgallo e prima della partita scapoli contro ammogliati contro la Polonia, parla a distanza. E dice che si sente preso piu in considerazione dall’allenatore del Portogallo. Abbi i coglioni, vai dall’allenatore e glielo dici in faccia invece di farlo scrivere a qualche scappato di casa. Leao non deve essere un caso se non gioca: se non gioca Kaka, Rui Costa, Messi, Di Maria, Lewandowski, Yamal che sono giocatori top ci dobbiamo meravigliare. Quando non gioca Leao deve essere la normalità. Okafor ha fatto 4-5 giocate meglio di lui. Leao non ha idea di calcio, butta palla avanti e crossa alla carlona».