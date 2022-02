Caso plusvalenze, la Procura Figc apre un’indagine anche sull’Inter

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Caso plusvalenze, la Procura Figc apre un’indagine sull’Inter. Accertamenti su due stagioni dove i nerazzurri hanno incassato 90 milioni

La Procura Figc ha aperto un altro filone di indagine sul tema delle plusvalenze, legate all’inchiesta della Procura di Milano sulle plusvalenze dell’Inter. L’indagine della Procura di Milano sul club nerazzurro riguarda gli accertamenti su plusvalenze relative a due annualità, 2017/18 e 2018/19.

I nerazzurri hanno incassato circa 90 milioni di euro dal mercato in plusvalenze nei bilanci 2017/18 e 2018/19, quelli su cui la Procura ha aperto una indagine nei confronti di ignoti con l’ipotesi di reato che “riguarda il delitto di false comunicazioni sociali”. Nessuno è stato al momento iscritto nel registro degli indagati.

«Nonostante l’Inter ritenga di aver redatto il proprio bilancio nel rispetto dei principi contabili e nessun giocatore o dirigente dell’Inter sia accusato di alcun illecito, non siamo in grado di formulare in questa fase aspettative sull’esito di tali indagini»., ha spiegato l’Inter relativamente all’indagine della Procura di Milano. A riportarlo è Tuttosport.