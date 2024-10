Caso Benfica, il club interviene: «Accuse di corruzione infondate, ci difenderemo». Il comunicato emanato dalla squadra portoghese

Il Benfica, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha risposto alla richiesta della Procura di escludere il club dalle competizioni per corruzione. Ricordiamo che tra gli indagati non ci sarebbe l’attuale presidente, ex giocatore del Milan, Rui Costa.

COMUNICATO – «Il Benfica e i suoi avvocati analizzeranno in dettaglio l’accusa di cui sono stati notificati oggi e di cui il Benfica è responsabile, in virtù di presunti atti imputati al suo ex presidente e a un ex consigliere. A tempo debito prenderanno posizione procedurale, ma non c’è dubbio che il Benfica si difenderà, senza esitazione, da tutte le accuse infondate (e da ciò che è già stato possibile analizzare, queste sono infondate), nonché da tutto ciò che influisce o potrebbe aver influito sui loro diritti e interessi».