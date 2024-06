Cash Milan, nuovi CONTATTI con l’Aston Villa: gli inglesi hanno fissato il PREZZO per la cessione del terzino

Ormai da qualche giorno il calciomercato Milan sta lavorando molto attivamente sul fronte terzino destro. Tra i nomi accostati al club rossonero c’è anche quello di Matty Cash.

Come riportato da Sky Sport nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra i dirigenti milanisti e l’Aston Villa per continuare a discutere del possibile affare. Gli inglesi chiedono 30 milioni di euro per lasciare partire il polacco.