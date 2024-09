Carsley SHOCK, il ct dell’Inghilterra fa INFURIARE tutti: il gesto IMPERDONABILE dell’allenatore

L’allenatore della selezione inglese ad interim Lee Carsley fa infuriare tutti con un gesto davvero imperdonabile

Lee Carsley, l’allenatore ad interim della nazionale inglese, selezione dei rossoneri Abraham e Loftus-Cheek, ha confermato che non canterà l’inno nazionale “God Save the King” prima della partita di Nations League contro l‘Irlanda. Questa decisione ha suscitato diverse critiche dalla stampa inglese, che la considera una mancanza di rispetto e un ostacolo alla sua candidatura come allenatore permanente dell’Inghilterra.

Carsley, che ha giocato per la Repubblica d’Irlanda e ha allenato l‘Inghilterra Under 21, ha dichiarato di non aver mai cantato l’inno in passato e di preferire concentrarsi sulla tattica di gioco nei momenti precedenti alla partita. Ha sottolineato di rispettare entrambi gli inni nazionali, ma di non sentirsi a proprio agio nel cantare quello inglese.

Il Telegraph ha criticato la scelta di Carsley, definendola “irrispettosa” e mettendo in dubbio la sua capacità di gestire la pressione e le responsabilità legate al ruolo di CT dell’Inghilterra. Secondo il giornale, cantare l’inno è un gesto fondamentale per dimostrare unità, lealtà e appartenenza alla nazione, e un leader dovrebbe dare l’esempio.