Carnesecchi a Sky: «Partita fantastica, siamo stati bravi a portarci gli episodi dalla nostra parte. Ci godiamo la vittoria». L’intervista

Carnesecchi ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Milan.



ATALANTA MILAN – «E’ stata una partita fantastica, molto chiusa, determinata dagli episodi, siamo stati come con la Roma a tirarceli dalla nostra parte. Stiamo facendo molto sotto questo aspetto, siamo bravi durante la partita a non mollare mai, è fondamentale per le corse lunghe come il campionato. Ora ci godiamo questa vittoria, da domani pensiamo a martedì che è fondamentale per poi andare a chiuderla magari con la qualificazione».



SCUDETTO – «In questo momento stiamo andando veramente alla grande, è normale che i tifosi sognano e noi sogniamo insieme a loro. Come visto l’anno scorso siamo noi gli ultimi a dire l’ultima parola. Dobbiamo continuare così. Non pensarci, continuare a sognare e divertirci insieme, piu stiamo insiee meglio stiamo insieme».