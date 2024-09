Ancelotti ESALTA Sacchi: «Per me un GENIO, vi svelo un ANEDDOTO»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid ed ex Milan, ha speso bellissime parole per Arrigo Sacchi: divertente aneddoto

Carlo Ancelotti, intervenuto durante una conferenza in Messico in occasione di “Mexico Siglo XXI”, evento organizzato dalla Fondazione Telmex, ha parlato così di Sacchi:

PAROLE – «Mi piace ballare, cantare, divertirmi con la mia famiglia e i miei amici. È importante scegliere il momento giusto per cantare. E canto solo quando vinciamo titoli e in uno stadio. Penso di aver fumato un sigaro una volta nella mia vita, mentre ero sull’autobus con i giocatori. Non fumo mai sigari, ma ora ho la casa piena di sigari regalo. Proprio come la gomma da masticare, la gente me la dà sempre e io la prendo solo durante le partite. Non ho sempre pensato di fare l’allenatore. Una volta al Milan, Sacchi mi disse: ‘Il giorno in cui smetterai di giocare vorrei che tu fossi il mio assistente’. Era un genio del calcio, ha cambiato la metodologia, un grande maestro – ha dichiarato l’attuale allenatore del Real Madrid -. Sacchi mi ha dato tanto, come Eriksson. L’importante è la conoscenza. Quando inizi non hai esperienza, non può essere acquistata, arriva con il tempo, ma non con la conoscenza. La passione e la curiosità sono importanti».