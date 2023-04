Caressa: «Turnover? Nessuno può permetterselo in Italia…». Le parole del giornalista dopo le scelte di Pioli contro il Bologna

Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 delle scelte di Pioli contro il Bologna e del turnover in generale. Ecco le parole del giornalista sulla formazione rossonera:

«Io sono sempre estremamente negativo sul turnover, non c’è nessuna squadra che può permettersi 16 giocatori di livello. Inutile dire che gli allenatori dicono che hanno giocatori tutti dello stesso livello, non è vero. Neanche a livello europeo ce ne sono, forse sono due le squadre che hanno 16 giocatori dello stesso livello, City e PSG. Ma già il Bayern ne ha 14-15. È impossibile, vorrebbe dire che c’è una situazione economica diversa da quella attuale in Italia, ma non è possibile. Io sono sempre contrario, ma capisco anche che pensi di essere lì e potertela giocare nelle prossime sei, ora ti giochi il passaggio del turno in Champions dopo aver vinto il campionato. Il Milan che ha sempre avuto l’Europa come DNA lo capisco senz’altro»