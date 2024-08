Cardoso Milan, piani completamente stravolti! Le ultimissime NOVITÀ a centrocampo

Cardoso Milan, piani completamente stravolti! Le ultimissime NOVITÀ per quanto riguarda il centrocampo rossonero

Nelle ultime ore si era rincorse le voci di un Milan sempre più interessato a Johnny Cardoso. Tuttavia, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, i rossoneri starebbero mollando un po’ la presa su questo fronte.

Il centrocampista del Betis è stato infatti visionato di recente dagli scout milanisti ma non ha convinto del tutto in particolare Geoffrey Moncada, che vorrebbe invece provare a chiudere per Fofana.