Cardinale Milan, il retroscena spiazza completamente i tifosi! Clamoroso aneddoto, Fonseca avvisato

Cardinale Milan, clamoroso retroscena: il numero uno di RedBird pretende la vittoria dei rossoneri in questa stagione. I dettagli

Come riportato da Leonardo Martinelli (opinionista Telelombardia), c’è un clamoroso retroscena legato a Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del Milan:

PAROLE – «Ce l’ha detto un nostro amico che Gerry Cardinale a Londra, in una cena dopo uno speech che fece, disse ‘quest’anno non possiamo non vincere con tutto l’impegno e i soldi che ci abbiamo messo». Fonseca è avvisato.