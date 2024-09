Cardinale Milan, l’ultima INDISCREZIONE fa RIFLETTERE! C’entra Fonseca, cosa è SUCCESSO

Cardinale-Milan, l’ultima indiscrezione sul numero uno di RedBird fa riflettere: pieno sostegno a Fonseca dopo la Lazio

Come riferito da Tuttosport, Gerry Cardinale ha voluto serrare le fila in casa Milan dopo la brutta partenza in campionato con soli due punti conquistati nelle prime tre giornate. Il numero uno di RedBird ha infatti avuto un colloquio con il tecnico Paulo Fonseca.

Ribadita la totale fiducia nel lavoro dell’allenatore: la società si aspetta una svolta a breve ma è pronta a difendere con tutte le forze la scelta fatta la scorsa estate per il post Pioli.