Cardinale Milan, spunta il retroscena sul futuro di Fonseca: il numero uno di RedBird ha questa convinzione inscalfibile

Cardinale Milan, spunta il retroscena sul futuro di Paulo Fonseca: il patron rossonero è ancora convinto della scelta fatta in estate

Importante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan.

Cardinale e i suoi uomini sapevano che puntando su Fonseca e sulla sua idea di calcio sarebbe stata necessaria una trasformazione perché la rosa è stata solo ritoccata. Il Milan che Fonseca ha in mente va plasmato con gli allenamenti e non con i milioni sul mercato. La speranza era che dopo il “botto” nel derby non ci fosse la frenata delle ultime due sconfitte di fila, ma la fiducia in Fonseca non vacilla. Paulo era ed è considerato l’uomo giusto per il Milan. Contro Udinese, Bruges e Bologna però servono punti.