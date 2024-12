Cardinale Milan, Ordine: «Tutto torna in discussione se...»

Cardinale Milan, che attacco di Ordine: «Tutto torna in discussione in attesa di risultati». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Franco Ordine, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha commentato la situazione attuale del Milan attorno a Cardinale.

CARDINALE MILAN – «Si possono avere i conti in perfetto ordine, come succede appunto al Milan, si possono chiudere i due ultimi bilanci in attivo, ma in assenza di risultati sportivi confortanti come quelli scanditi in campionato da Fonseca, tutto torna in discussione dimenticando persino anche il cammino di Champions almeno fin qui tutt’altro che deludente»