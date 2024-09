Cardinale Milan, che STOCCATA al numero uno di RedBird! Messaggio CHIARO e situazione COMPROMESSA

Cardinale-Mlan, che stoccata al numero uno di RedBird da parte del giornalista Fabio Ravezzani: stagione già compromessa?

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabio Ravezzani ha duramente criticato il Milan e in particolare Gerry Cardinale dopo gli unici due punti conquistati nelle prime tre partite di Serie A:

PAROLE – «Rapporto sintetico per Cardinale: 2 punti in 3 partite. Allenatore mal sopportato da squadra e ambiente. I 2 principali giocatori ammutinati. Il dirigente apicale assente perché in vacanza. Non crede sia necessario un intervento diretto della proprietà, signor Gerry?».