Caputi: «Mancini va applaudito ma gli mancano due calciatori in particolare»

Massimo Caputi, famoso giornalista, ha elogiato il lavoro di Mancini dopo la vittoria contro l’Inghilterra: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Massimo Caputi ha parlato così del lavoro di Roberto Mancini:

«Va fatto un plauso a Mancini e ai giocatori. Con una Nazionale rimaneggiata lo spirito giusto si è rivisto contro l’Inghilterra. Di buono c’è che si possono recuperare certi valori che credevamo persi e che abbiamo dei giocatori buoni. Abbiamo lacune in alcuni settori, è evidente, Raspadori è una punta anomala ma può ovviare a certe assenze. Mancano tanto Chiesa e Zaniolo, che in prospettiva possono dare molto alla Nazionale. Il rapporto Zaniolo-Mancini? Sinceramente la mancata convocazione ha lasciato dei dubbi, ma possiamo dire che in fin dei conti è stata l’opportunità di vedere altri calciatori. Però se Zaniolo fa quello che è in grado di fare non credo possa essere trascurato da Mancini. Immobile? Non ci vedo alcun giallo ma la voglia del giocatore di giocare con la Nazionale. Ci ha provato fino alla fine, poi il peso del campionato ha avuto la meglio, non aveva senso rischiare adesso. Ci sono tanti che sono tornati a casa o non sono andati per preservarsi per tornare a giocare con il club».