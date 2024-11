Capuano: «Partita scriteriata del Milan contro il Cagliari, prestazione pessima». Le parole dopo il rocambolesco pareggio per 3-3

Il giornalista Giovanni Capuano via Twitter ha pubblicato alcune parole per commentare il rocambolesco pareggio del Milan contro il Cagliari per 3-3. Questa l’analisi in particolare sulla prestazione dei rossoneri.

LE PAROLE – «Il Milan gioca una partita scriteriata nella fase difensiva e ne esce un pareggio tutt’altro che casuale. Per la terza volta entra nella sosta delle nazionali con una pessima prestazione».