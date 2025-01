Caprile a DAZN: «Sono molto contento ma non tanto per il record» - Milan News 24

Caprile, decisivo in Milan-Cagliari con qualche parata importante, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita

«Sfida importante contro giocatori di livello alto, avevamo voglia ed energia diversa confrontandoci con loro. 10 parate, un record? Molto contento ma non tanto per il record, questo è un punto fondamentale ma pensiamo già al Lecce. Avevo voglia di giocare, ringrazio il Cagliari per la grande occasione. La scelta? Volevo essere protagonista, non mi sarei sentito pertecipe in caso di una eventuale vittoria del Napoli in campionato».